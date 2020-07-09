【專家樓評】尹志強：住宅的買賣藝術

資產的買賣，包括房地產交易的關鍵之一，是買賣雙方對其價值的評定，能否達成一致。以二手住宅為例。從前，市場資訊遠不如現在流通，買貴賣平的情況不時出現，也導致「摸貨」盛行。摸貨也者，典型個案是：業主到地產中介放盤賣樓，卻不諳行情，開價頗低於市價。於是地產中介有機可乘，或者通知熟客趕來入貨，甚或乾脆自己先把貨接了，再以市價或更高的價錢賣出，賺取差價。資訊的不平等，滋長了摸貨；一進一出的時間如果夠快，完全可以無本生利。

可喜是二手住宅的摸貨交易，近年已接近絕迹。究其主因有二，其一，防止摸貨牟利的相關法例已趨完善。例如一直備受爭議的辣招SSD額外印花稅，且不評論其對樓市發展是禍是福，綑綁三年卻實在大大加重了短期轉售物業的成本，絕對有助於杜絕摸貨。

第二，要掌握市價行情，現在遠比從前方便、快捷、準確，買賣雙方只要稍肯用心，當可避免胡亂開價或接價的情況。例如，想要知道二手物業市道、甚至個別屋苑的近期成交價，只要上網、讀報，甚或看電視，都垂手可得。

又例如估價。估價是一門專業的服務，收費自然也相當「專業」，本不是一般買家或業主所願意負擔。但在近年，隨着電腦和互聯網的發展和普及，估價服務已經平民化得多。假如心儀要買某二手大型住宅屋苑的某類型甚至某個單位，一般而言，可以很方便地免費獲得兩種估價：

一，銀行網上估價：很多銀行都會和估價公司合作，為大部分的二手住宅屋苑，甚至單幢大廈，提供網上估價，絕大部分都是免費的，而且操作簡易，三兩分鐘內準可完成。

二，銀行口頭估價：網上估價也有其缺點。首先，在時間上略有滯後，因為日內最新成交的資料往往未及輸入電腦程式內。此外，一些樓齡較短的新樓，或者成交宗數疏落的單幢大廈，以至村屋，由於可供參考比較的資料太少，往往無法提供網上估價。幸而銀行也願意就個別單位提供初步口頭估價，同樣免費，一般可即日完成。

如果希望得到更精準的估價，可以選擇聘請估價公司進行更全面的研究和分析，實地考察，提交詳盡的估值報告。

賣方定價，買方格價，還有一來一往的議價，從來都是高深學問，儼如藝術。但話說回來，正如古人所言，「金屋茅簷非兩地」，居所之最珍貴，該不在於價錢高低，賺了多少，虧了若干。千金難買的，是生活其中的人，是否健康和睦，是否快樂自在。

普縉首席拍賣官 尹志強

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