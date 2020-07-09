渣打香港：港股表現或跑輸A股　金價有望創新高

渣打香港發表下半年市場展望，該行財富管理投資策略主管梁振輝稱，市場對下半年疫情、經濟，以及企業盈利等轉趨樂觀，預料可帶動第二輪升市浪潮，看好整體風險資產。

環球市場上亞洲股市的估值不高，可看高一線，其中偏好內地股市，相信年內美元將會轉弱，並吸引資金流入新興市場，另今年內地的刺激政策力度不及歐美，或預示內地經濟情況好於預期，以及可有更多潛在政策推出，看好中國新經濟股、健康護理及非必需消費品等板塊。

港股方面，他相信，恒指整體仍可保持升勢，惟未來一年表現將不及內地股市，預期本地上市H股將持續跑贏恒指；參考近月經驗，估計即使中美關係保持緊張，亦不會顯著衝擊股市表現，但地緣政治因素或使港股持續波動。

市場關注《港區國安法》實施對港股影響，梁氏表示，從近期股市表現可見市場對法例憂慮逐漸減退，認為目前投資者更加着重經濟發展及疫情發展情況。

另外，即使英國放寬港人居留途徑，惟現時身處全球均可配置各地資產，相信儘管未來移民趨勢加劇，亦毋須太擔心對港股的影響。

其他資產方面，梁指，上半年黃金表現突出，相信實質利率保持於低位以及美元偏軟，將增加黃金的吸引力，預計下半年黃金有望挑戰歷時高位1,921美元。

近期人民幣轉趨強勢，更升穿7算關口，渣打香港財富管理投資顧問趙海珠認為，升勢主因內地股市上揚，吸引資金流入、內地經濟數據改善，以及中美貿易關係緩和帶動；但她相信內地不樂見人民幣持續升值或大幅波動，以免擾亂經濟及出口復甦步伐，或會控制匯價波動及資本流動，以保持人民幣於6.9至7.2區間上落。

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