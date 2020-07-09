領航：下半年內地經濟反彈力度遜次季　全年GDP料增2%

中國貨幣政策重心向結構化信用寬鬆轉移，為內地A股升勢提供支撐。領航亞太區首席經濟學家王黔在電話會議中指出，A股要維持上漲動力，中國經濟的反彈要夠強勁及具持續性，且企業盈利亦需要恢復，單靠估值重新調整並不足夠。

她預計，下半年內地經濟反彈力度將不及第二季，而當局為了避免資產泡沫，相信貨幣政策會繼續放鬆，但力度將不如以往般進取，以免向市場釋出更強烈的信號。

她續指，第二季的經濟反彈主因被疫情壓抑的需求被釋放，但有關需求將於下半年逐步減退。再者，市場對疫情的恐懼仍在，收入下降亦影響消費能力，中美關係升級風險等將持續影響消費者情緒。她指，內地6月官方及財新採購經理指數(PMI)的就業及出口訂單指數仍在50以下的收縮區間，反映中國面臨勞動市場承壓及全球需求疲軟的內外風險。

她預期，中國下半年國內生產總值(GDP)將按年增4至5%，全年料增2%，相信內地經濟將於年底前恢復至疫情前水平，但其他經濟體如英國、美國等則需時兩年。

她表示，新冠肺炎令中美關係升級，令雙方簽定的首階段協議出現危機，但至少在未來5至6個月內，雙方均需要平衡政治及經濟上的得失，相信兩國將繼續履行貿易協議的承諾。

對於近期屢傳美國總統的顧問建議透過打擊港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度，來回應中方在香港實施《港區國安法》。王黔認為，對美國而言，香港為全球主要美元外匯交易中心，美方打擊聯匯或者限制香港銀行買入美元，將嚴重破壞全球金融制度，並累及美元的霸權地位。

她相信，雙方互相威脅將成新常態，但無疑為投資者及在港營商環境帶來不確定性，此等不確定性將令消費者及企業對未來投資及開支存有更大顧慮。

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