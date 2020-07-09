【瑞通推介】新經濟股飛天　相關輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國確診病例持續大幅增加，但投資者仍憧憬經濟復甦較預期早。道指隔晚收報26,067點，升177點或0.6%。

恒指周三(8日)反覆爭持，收報26,129點，升153點或0.5%。周四(9日)早段升勢持續，升逾200點，重上26,300點。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾3,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出214萬元，反映投資者看好大市升勢未止。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,900至24,921點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

阿里巴巴周三收報237.8元，升2.3%，連升6個交易日，累漲13.5%。外媒引述消息指阿里旗下金融科技公司螞蟻金服計劃今年內在香港上市，不過螞蟻金服其後指消息不實。阿里周四早段強勢破頂，飆升逾9%，高見260元。周三分別有逾8,100萬和近200萬元淨流入其好倉和淡倉。

納指隔晚創收市新高，資金續炒作科技股。美團點評周三低開於183元後反覆向上，最終以上市高位199.8元收市，飆8%，結束兩日跌勢，市值突破1萬億元。美團宣布成立新部門推出社區團購及發展買菜業務，並獲券商繼續看好未來發展，上調目標價。該股周四早段突破200元關口阻力，高見209.6元，升幅逾4%，續創新高。周三有6.28億元北水淨流入美團。輪證資金流方面，周三有超過4,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約670萬元淨流入。

騰訊控股連日創新高，周三收報543元，升5.2%，市值漲至5.18萬億元。有市場調研機構指，騰訊自主研發的格鬥手遊《一人之下》成為上月收入僅次於《王者榮耀》、《和平精英》和《PUBG Moblie》的遊戲產品，市場亦憧憬中國遊戲廠商在暑假的收入將迎新一輪高峰。騰訊周四早段繼續破頂，曾升逾2%，高見557.5元新高。周三有近23億元北水淨流入騰訊。輪證資金流方面，超過7,900萬元在周三淨流出其好倉，淡倉同日則有逾4,600萬元淨流入。

港股近期向好兼大市成交增至2,000億元水平，帶動香港交易所走勢。股份周三以全日高位358元收市，漲2.9%，周四早段破頂高見369.2元，升約3%。周三有928萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近140萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626