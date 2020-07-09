【高盛推介】騰訊再創新高　追蹤輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(8日)未受執行董事兼總裁劉熾平減持消息影響，收市升約5.2%。周四(9日)早段繼續上升，繼周三再創歷史新高。而本年初至今計，騰訊已累計升逾46%。有調查機構指出，騰訊領銜上月手遊發行商收入排名，當中自主研發的格鬥手遊《一人之下》，其收入僅次於《和平精英》、《王者榮耀》和《PUBG Mobile》。

觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於周三獲資金轉向部署，錄得約2,080萬元資金流入。而熊證則於過去7個交易日皆錄得資金流入，當中周三有約2,560萬元。進而觀察港股通資金流向，則見周三北水重新買入騰訊，錄得近23億元資金淨買入。

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