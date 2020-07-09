【A股瘋狂】散戶全情投入　「肯定虧不了」有何啟示？

財經傳媒彭博報道，就像中國各地上百萬的業餘投資者一樣，36歲的散戶Min Hang也被中國股市近來的火爆行情迷住了。她說：「我肯定虧不了！」 她在一家科技初創公司工作，周二(7日)在北京開設了人生中第一個股票戶口，並說：「現在，我感覺自己是無敵的」。

報道指出，在上一次大牛市行情結束5年後，中國的散戶投資者群體又開始顯露出亢奮的情緒。股市成交額衝上萬億大關，融資餘額以2015年以來最快的速度增加，火熱的行情甚至令部分手機交易軟件都出現短暫停頓。僅過去8天，中國股市市值就增加了超過1萬億美元，增幅遠超全球其他任何一個市場。

中國股市初露端倪的狂熱或會在許多方面產生更大影響，與大多數主要市場有別，內地的散戶投資者在本地股票交易中佔據大頭，情緒容易出現極端波動，並可能對經濟和貨幣政策造成連鎖反應。

目前，提示市場過熱的指標仍然遠遠低於2007年及2015年股市泡沫高峰時的水平，但風險在於近日被官媒發聲「催化」出的這波如虹漲勢最終有可能崩潰。

最新走勢與2014年融漲開始階段有關鍵差異，其中包括較低的股票估值入市點，而雖有更多交易員加槓桿，但股市的槓桿率只有5年前峰值時的50%左右。一些投資者表示，過去的經驗教訓讓他們在今年更加謹慎。

監管機構正在密切關注。中國證監會周三(8日)曝光了數百家非法配資平台，其中部分的配資槓桿據稱高達10倍。今(9日)內地股市延續漲勢，滬深300指數早盤漲0.8%。摩根士丹利分析師將滬深300指數目標位上調29%，接近2015年泡沫峰值時的水平，理由包括「散戶開戶數增加」。

另一散戶為28歲的昆明自由編劇Leo Li說，他「幾乎全盤」買入股票，但還沒有為收益最大化而借款。Li說「只有在可以100%確定收益的情況下，加槓桿才有意義」，他的家人去年賣掉房產來購買股票，還說「通常在漲勢的中後期，老奶奶開始爭先入市時會發生這種情況。我們還沒有到那兒，但是當時間到來時我會準備好。」

2014年，官方媒體的鼓勵性言論幫助人們恢復對沉悶股市的興趣，結果是債務引發的投機泡沫在5年前破滅，抹去了5萬億美元的市值，導致監管部門對投機和內幕交易展開打擊行動。

見到內地散戶的情緒如此高漲，今趟A股的升浪又可以行多遠，大家有沒有水晶球？

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