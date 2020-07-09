新盤動向：屯門帝御·金灣最快下周開價　最快月內開售

林達民稱，屯門帝御·金灣的設計概念由遊艇會發展出來。

發展商加速部署開盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，公司負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目，第1期正式命名為帝御·金灣，最快下周開價及開放示範單位，有機會月內開售。

他指出，項目前臨遊艇會及泳灘，設計概念由遊艇會發展出來，共分3期發展，設有室內、外面積約2.6萬方呎雙會所。首期共有611伙，提供6種主流間隔，包括開放式至兩房，以及特色戶，實用面積由185至1,267方呎不等。

對於近日疫情反彈，他認為不會影響樓市表現。另他透露，同系馬鞍山迎海各期，近期已售出約37伙，套現約12億港元，反映市場有需求。

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