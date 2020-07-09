掌控經濟！特朗普改變了世界秩序　確實估佢唔到

財經媒體彭博報道，在特朗普成為美國總統之後，美國一些最悠久的盟友認為，他們可以預見他的下一步行動。這位億萬富豪的行為方式肯定是非正統的，但是有一個特定的邏輯。

現在許多人認識到他們的思想不僅被誤導了，而且他們沒有太多能力來影響他。愈來愈令人感到恐懼的是，在爭取11月大選中連任的殘酷鬥爭之中，這位四面楚歌的領導人不會停下腳步。民意調查顯示他嚴重落後於民主黨對手拜登。

未來4個月中的任何突然決定從進一步升級與中國的衝突，到進一步拋棄北約(NATO)不一而足的地緣政治後果，都可能回盪到大選之後，不管誰最終勝出。

從柏林到東京，不願透露姓名的官員們承認了一些事實。其中之一是，在與一位喜歡以震驚世人來取得先手的總統打交道時，甚至是朋友也會猝不及防。另一個是，遠離是非是避免成為目標的一種方法，但還遠遠不夠。還有就是奉承起作用，但也管不了多久。

也許最為關鍵的是，戰後時代通過諸如北約和聯合國之類的機制所構想的多邊主義，已經受到如此嚴重的損害，甚至於永遠無法恢復。

據接近七國集團(G7)一個大型經濟體領導人的一位官員表示，各國政府已經意識到，在與特朗普打交道時，他們只能是被動回應。這位消息人士說，與一個行為舉止如此古怪的領導人共事，預先計劃是不可能的。

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