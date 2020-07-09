【fb直播】沈大師醒你咩股仲追得？

2020年07月09日 16:10
  • 東網電視
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    港股周四(9日)表現反覆，股民要繼續炒股唔炒市？有咩因素要睇實？
    科網股強勢未止，恒指公司正籌備推出香港版的FANG+或類似納斯達克的科技股主題指數，阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團點評(03690)均破頂。小米集團(01810)亦一度迫近招股價17元，唔通強勢股莫估頂？
    港股成交暢旺，加上再有傳多隻中概股回歸，香港交易所(00388)股價繼續長升長有？無貨點算好？
    手機設備股繼續有追捧，手機孖寶—瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)即市最多約7%及5%。外資行大摩指，舜宇股價仍未反映來年行業的前景，調升舜宇目標價至170元，股民點部署？
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