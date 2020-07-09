【fb直播】沈大師醒你咩股仲追得？
2020年07月09日 16:10
東網電視更多新聞短片
港股周四(9日)表現反覆，股民要繼續炒股唔炒市？有咩因素要睇實？
科網股強勢未止，恒指公司正籌備推出香港版的FANG+或類似納斯達克的科技股主題指數，阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團點評(03690)均破頂。小米集團(01810)亦一度迫近招股價17元，唔通強勢股莫估頂？
港股成交暢旺，加上再有傳多隻中概股回歸，香港交易所(00388)股價繼續長升長有？無貨點算好？
《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！