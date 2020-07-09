【市後重點睇】港匯強勢　道期跌42點

美匯指數企96.42；港匯企7.75；離岸人民幣(CNH)高見6.9883；美元兌日圓處107.24；歐元報1.1339；英鎊見1.2632。金價高企1,814美元。油價輕微回落，布油報43.05美元，紐油處40.66美元。道指期貨跌42點。

●市後關注點

-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-22:00 美國5月批發庫存終值

-科企狂炒：黃國英指升勢過急，不宜太進取。

●亞洲股市：日韓澳股收升0.4至0.5%。

●【全球攬炒】上半年4001家日企破產，2009年以來首次增加。

●南韓6月家庭債務急增至8.1萬億韓圜 創紀錄新高。

●新冠肺炎：

-對沖基金上半年損失7.9%，史上最傷。

-空中巴士上半年交付量創十六年新低。

●中國經濟：6月通脹2.5%，豬肉價格漲81%。

●【港匯危機】

-野村：美國若制裁港金融機構，或需時17個月。

-大和：保聯匯令港元利率上升，有何後果？

●渣打香港：港股表現或跑輸A股，金價有望創新高。

●新股專輯：傳正籌備上市，譚仔指暫無具體時間表。

●恒指公司：阿里美團小米列染藍之選，短期將推全新指數追蹤科企。

●新盤動向：屯門帝御·金灣最快下周開價，最快月內開售。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626