【市後重點睇】港匯強勢 道期跌42點
2020年07月09日 16:10
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美匯指數企96.42；港匯企7.75；離岸人民幣(CNH)高見6.9883；美元兌日圓處107.24；歐元報1.1339；英鎊見1.2632。金價高企1,814美元。油價輕微回落，布油報43.05美元，紐油處40.66美元。道指期貨跌42點。
●市後關注點
-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
-22:00 美國5月批發庫存終值
●恒指全日收升80點或0.31%，報26,210點；國指升33點或0.31%，報10,781點。主板成交約2,068億港元。新經濟股「ATMX」推高大市，阿里巴巴漲10%見261元；騰訊升3.6%報563元；美團點評升5%至209.8元；小米漲4.59%報16.84元。https://bit.ly/31TS8rw
-科企狂炒：黃國英指升勢過急，不宜太進取。
●A股快報：滬綜指收升1.3%，連升8日，創業板指飆近4%。https://bit.ly/2O5jBhT
●【A股瘋狂】散戶全情投入炒作，「肯定虧不了」有何啟示？ https://bit.ly/38GVShp
●亞洲股市：日韓澳股收升0.4至0.5%。
●【全球首富】科技股造就更多富豪，但巴菲特排名跌至新低。https://bit.ly/31VcLnf
●【全球攬炒】上半年4001家日企破產，2009年以來首次增加。
【風水輪流轉】美匯指數現「死亡交叉」，預示弱勢已成？https://bit.ly/2W2PZ90
●南韓6月家庭債務急增至8.1萬億韓圜 創紀錄新高。
●新冠肺炎：
-對沖基金上半年損失7.9%，史上最傷。
-空中巴士上半年交付量創十六年新低。
●中國經濟：6月通脹2.5%，豬肉價格漲81%。
●【港匯危機】
-野村：美國若制裁港金融機構，或需時17個月。
-大和：保聯匯令港元利率上升，有何後果？
●渣打香港：港股表現或跑輸A股，金價有望創新高。
●新股專輯：傳正籌備上市，譚仔指暫無具體時間表。
●恒指公司：阿里美團小米列染藍之選，短期將推全新指數追蹤科企。
●新盤動向：屯門帝御·金灣最快下周開價，最快月內開售。
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