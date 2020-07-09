【零售浩劫】迅銷首3季少賺42.9% 周五復牌
2020年07月09日 16:34
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迅銷(06288)公布，截至2020年5月底止首3季，綜合收益總額為1.54萬日圓，按年下降15.2%，綜合經營溢利總額為1,323億日圓，按年下降46.6%，母公司擁有人應佔溢利906億日圓，按年下降42.9%，每股基本盈利887.96日圓。
在疫情於部分地區漸緩後，日本UNIQLO、GU事業分部5月中旬以來業績回升；大中華地區UNIQLO亦於5月達成收益及溢利增長，回復步伐高於預期。
迅銷向下修正全年度業績預測多項指標，表示主因包括日本等多數地區門店受疫情影響暫時歇業，以及前3季度錄得減值虧損，並且預計第4季度仍有追加減值損失風險。惟迅銷將維持全年度股息預測不變，預計每股派息480日圓。
該股申請周五(10日)復牌。
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