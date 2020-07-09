【零售浩劫】迅銷首3季少賺42.9%　周五復牌

在疫情於部分地區漸緩後，日本UNIQLO、GU事業分部5月中旬以來業績回升；大中華地區UNIQLO亦於5月達成收益及溢利增長，回復步伐高於預期。

迅銷向下修正全年度業績預測多項指標，表示主因包括日本等多數地區門店受疫情影響暫時歇業，以及前3季度錄得減值虧損，並且預計第4季度仍有追加減值損失風險。惟迅銷將維持全年度股息預測不變，預計每股派息480日圓。

該股申請周五(10日)復牌。

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