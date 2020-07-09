社保基金擬半年內減持人保集團不超過8.84億股A股

因全國社會保障基金資產配置和投資業務需要，社保基金會計劃通過集中競價或大宗交易方式，自本公告之日起15個交易日後的6個月內，減持公司無限售條件A股不超過8.84億股，即不超過公司當前已發行股份總數的2%。減持價格視二級市場價格確定，股份減持交易將由社保基金會所委託的減持管理人負責實施。在上述期間內，若公司實施送紅股、資本公積金轉增股本、配股等除權事項，對應的減持股份數量為除權後股份數。本次減持計劃是社保基金會常規性投資業務安排，與國有資本劃轉是兩項相互獨立的工作，並無關聯。

截至2020年6月底，社保基金會共持有該公司38.01億股無限售條件A股股份，為2011年6月作為戰略投資者入股所獲得股份；持有29.89億股有限售條件A股股份(限售期至2022年9月25日)，為2019年9月國有資本劃轉所獲得股份；持有5.24億股H股，為H股上市國有股轉持和二級市場交易所獲得股份。

社保基金會合計持有A股和H股73.15億股，約佔公司當前已發行股份總數的16.54%，為該公司第二大股東。公司2011年6月引入社保基金會作為戰略投資者，社保基金會認購公司38.91億股股份。此後，社保基金會通過接受國有資本劃轉、二級市場交易等方式，累計增加持股34.24億股股份。社保基金會過去12個月內未減持公司A股股份。

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