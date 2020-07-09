全球經濟必死無疑？歐美儲蓄率史詩式飆升　通縮恐殺到

外國傳媒報道，歐美儲蓄率飆升，壓低消費需求，令短時間「通縮」風險高於「通脹」。

報道指出，自疫情重創全球經濟以來，全世界各地的家庭一直在進行儲蓄，但在政策制定者試圖判定驅動經濟恢復增長所需的刺激措施強度時，家庭的資金儲備讓他們左右為難。

歐洲統計局數據顯示，今年首季歐元區家庭儲蓄率上升至16.9%，為1999年有紀錄以來的最高水平；在英國，家庭儲蓄率也從去年同期的5.4%上升至現在的8.6%；此外，根據美國經濟分析局的數據，美國個人儲蓄率從年初的7.9%一度飆升至32%以上，6月份略有回落至23.2%。

牛津經濟研究院首席經濟學家Adam Slater指出，在發達經濟體中，僅僅因為消費最初出現了一些強勁的復甦迹象，就慶祝V形反彈還為時過早。他說：「企業和家庭的失業和預防性儲蓄將抑制支出，這將增加企業破產的威脅。」他補充，最終通縮風險仍比通脹大得多。

以Nikolaos Panigirtzoglou為首的摩根大通分析師們日前也表示，今年全球債務預計將增加16萬億美元，到年底時公私部門的借款總額將達到200萬億美元的創紀錄高位。此外，考慮到私人部門未來可能傾向於增加儲蓄，而高儲蓄率會使經濟增長和通脹都保持在較低水平，因此未來各國試圖降低債務水平會變得更加困難。

另根據美聯儲最新的聲明，5月份消費者信貸總額再度暴跌182.8億美元，雖然低於4月份創紀錄的688億美元，但仍遠高於市場預期的150億美元，凸顯了消費信貸市場的萎縮。

就像3月，尤其是4月一樣，大部分信貸還款發生在循環信貸中，隨着美國的消費實際上發生了逆轉，以及每個月隨意花錢被控制支出所取代，美國居民5月又減少了243億美元循環信貸(在3月份減少了215億美元和4月份減少了582億美元之後)，同時美國消費者信用卡還款達到了有史以來的最高水平。

實際上，在過去3個月中，美國消費者已償還了驚人的1,040億美元信用卡債務，這意味着過去3個月的去槓桿化使美國信用卡餘額自2007年12月以來首次跌破1萬億美元。

不過，非循環債務出現了一定程度的反彈，即學生貸款和汽車貸款溫和增加，在4月暴跌近120億美元的創紀錄水平後，這兩類貸款出現了反彈並在5月份增加了60億美元。

這不是一個好迹象，但並非出乎意料，消費支出對於美國經濟的貢獻率高達68%，隨着美國人停止消費，更不用說失去工作的數千萬美國人將隨着失業救助和薪金保護到期，而進一步降低消費的水平。

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