港交所旗下首推港元利率掉期合約結算服務

香港交易所周四(9日)宣布，旗下中央結算對手附屬公司香港場外結算公司，為以港元隔夜平均指數(HONIA)參考利率為基準的港元利率掉期合約提供結算服務，成為首家提供有關服務的結算所。

這次首筆中央結算的HONIA利率掉期合約，其交易方為中銀香港與香港上海滙豐銀行。HONIA是香港銀行同業拆息(HIBOR)的備用參考利率。

香港交易所聯席總裁及首席營運總監戴志堅說，很高興為此港元利率掉期提供結算服務，支持基於HONIA定價衍生產品市場的發展，推動金融業更多採用HONIA。場外結算公司將繼續協助結算會員循序過度，以適應轉換至新的無風險參考利率。

香港財資市場公會去年推動銀行同業拆息改革時，建議基於HONIA作為HIBOR的備用參考利率，同時保留了HIBOR。香港金管局鼓勵市場推出更多基於HONIA定價的產品。為支持HONIA市場的發展，場外結算公司已研發出一種近似計算方法來模擬HONIA曲線，希望提高對市場參與者的透明度。有關服務將於7月底推出市場。

隨着最主要的美元利率基準倫敦銀行同業拆息(LIBOR)預定於2021年底後停用，全球監管當局都着手採用新的利率基準。場外結算公司已推出掛鈎歐元短期利率及擔保隔夜融資利率的掉期產品結算服務，以方便結算會員過渡至備用參考利率。

場外結算公司為場外衍生產品交易提供結算及交收服務。推出基於HONIA定價的產品除可推動衍生產品市場更多採用HONIA掉期外，亦可豐富場外結算公司港元利率掉期的產品組合。