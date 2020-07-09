花旗：人民幣仍有上升空間 惟取代美元仍路遙

中美關係惡化，兩國或在多方面脫鈎，惟花旗銀行外匯策略師Ebrahim Rahbari表示，不要指望人民幣會很快替代美元或美國國債成為「避險資產」。

Rahbari指出說，所謂的避險資產通常具有某些特性，例如傾向於提供長期的價值，從短期來看又能在危機中提供「庇護」，顯然人民幣沒有資格。

他解釋，資金不能簡單地進出中國金融市場，其有很多資產仍然沒有流動性。就算目前中國經濟及金融市場前景向好，但人民幣要成為美元的替代品仍有非常非常長的路要走。

另外，Rahbari指出，當談及人民幣升值前景時，總是必須將亞洲的情況與美元的整體情況進行對比，而這兩個因素似乎都表明，美元兌人民幣有一點下行空間。

他指出，從某種意義上說，亞洲地區正復甦，中國的資產市場正追趕外圍的積極情緒，但同時我們也看到更大範圍地對美元構成下行壓力。

隨着美元回落，離岸人民幣(CNH)匯率恢復升勢，周四(9日)不但再次突破7算，還收復6.99關，兌每美元高見6.9883，創近4個月以來高位。

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