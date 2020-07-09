【A股瘋狂】「量子通信第1股」掛牌首日爆升逾9倍

中國股市狂熱令6月30日以來，市值增加超過1萬億美元，超過了全球任何市場，俗稱「借孖展」的保證金融資也以2015年來最快的速度增長。更甚的是，周四(9日)有號稱「量子通信第一股」的科大國盾量子技術股份有限公司在科創板掛牌交易，首日升幅超過9倍，直破該板紀錄。

國盾量子以36.18元人民幣(下同)發行，周四收市報370.45元，漲幅達923.9%；之前的紀錄是天智航醫療周二創下的首日614%；周三掛牌的中科星圖亦有438%漲幅。

科創板到了7月22日便正式「滿1年」，該板股票在掛牌交易首5天沒有升跌限制。

歷年股災先兆都包括「新股癲升」，上述的情景今次真的會例外？歷史自有分曉。

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