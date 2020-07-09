包括滙豐！新加坡興隆事件後...銀行尋求貿易融資改革

財經媒體彭博報道，今年3月份，法國農業信貸銀行和滙豐控股為從新加坡一家貿易商，購買一批價值7,650萬美元的燃料交易提供了付款擔保，因而無意中成為了一系列貿易融資醜聞的最新受害者；這些醜聞已給全球銀行造成了超過90億美元(約702億港元)的潛在損失。

就在興隆以這批燃料為抵押品、獲取貸款的同時，其據稱已同意將同批貨物賣給另一貿易商，後者向包括法國農業信貸銀行在內的3家銀行尋求了信用證。

曾是新加坡最大石油貿易商之一的興隆，在4月份轟然倒下，給23家銀行留下35億美元的麻煩。根據法庭指定管理人的一份報告，上述信貸額度旋轉木馬是興隆被指使用的許多欺詐工具之一。

在為新加坡不透明的大宗商品交易世界提供融資的銀行那裏，興隆並非孤例。過去一年中，這貿易中心見到了多起倒閉，銀行難以收回貸款並主張自己被偽造文件及貿易商將貨物抵押給多家銀行而欺騙了。最新的兩次訴訟顯示，包括滙豐銀行和馬來西亞聯昌國際在內的銀行面臨約6.4億美元(約50億港元)的潛在損失。

Gibson, Dunn & Crutcher LLP新加坡辦事處的企業金融法律合夥人Robson Lee說，這就像紙牌屋坍塌一樣，所有人都被捲了進來。

在6月25日的聲明中，興隆創辦人Lim Oon Kuin說，他不適合回應司法管理人報告中的指控。滙豐和法國農業信貸銀行拒絕置評。

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