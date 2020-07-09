兆容創富前高級人員被裁定未領有適當牌照

東區裁判法院周四(9日)在一宗由證監會提起的刑事檢控個案中，裁定兆容創富前高級人員陳英鳴未領有牌照，而顯示自己經營期貨合約交易及提供資產管理業務的罪名成立。

陳承認全部四項控罪，被判處罰款2萬元，並被命令支付證監會的調查費用。

證監會指稱，陳氏在2012年7月至9月期間，向2名投資者聲稱兆容創富經營期貨合約和期權買賣的業務，及招攬他們投資一項由兆容創富營運，且在3個月內保證每月回報率為5%的投資計劃，並向這些投資者表示，兆容創富會運用他們的資金在該公司的交易帳戶內買賣期貨合約和期權。該2名投資者在該投資計劃上投資了共85萬元，結果損失約71萬元。

證監會亦指稱，陳氏曾協助、教唆、慫使、促致或誘使兆容創富向這些投資者顯示自己經營期貨合約交易及提供資產管理的業務，或兆容創富的罪行是在他的同意或縱容下干犯，或是可歸因於他罔顧實情或罔顧後果。

證監會提醒投資者在投資前務必查閱證監會網站內的《持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊》，以確保提供期貨合約交易服務及資產管理的人士領有適當的牌照。

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