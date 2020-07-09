中糧肉食次季生豬出欄量飆近六成　銷量增逾23%

今年首季生鮮豬肉銷量2.3萬噸，按季跌4%，按年則挫48.8%；生鮮豬肉業務中品牌收入佔比44.5%，按季增10.2個百分點，按年則增14個百分點；第2季生鮮豬肉銷量2.84萬噸，按季升23.3%，按年則挫32.3%；生鮮豬肉業務中品牌收入佔比36.9%，按季減7.7個百分點，按年則增3.9個百分點。

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