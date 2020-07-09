中糧肉食次季生豬出欄量飆近六成 銷量增逾23%
2020年07月09日 18:00
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中糧肉食(01610)公布，今年首季生豬出欄量30.8萬隻，按季升15%，按升則跌62.1%；商品豬銷售平均價每公斤35.04元人民幣(下同)，按月升6.8%，按年則飆2.07倍。第2季生豬出欄量49.3萬隻，按季升59.9%，按升則跌22.8%；商品豬銷售平均價每公斤30.62元人民幣(下同)，按月跌12.6%，按年則加1.2倍。
今年首季生鮮豬肉銷量2.3萬噸，按季跌4%，按年則挫48.8%；生鮮豬肉業務中品牌收入佔比44.5%，按季增10.2個百分點，按年則增14個百分點；第2季生鮮豬肉銷量2.84萬噸，按季升23.3%，按年則挫32.3%；生鮮豬肉業務中品牌收入佔比36.9%，按季減7.7個百分點，按年則增3.9個百分點。
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