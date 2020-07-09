新冠肺炎：疫苗競賽加速　反危及藥廠未來？

新冠肺炎繼續肆虐全球，主要藥廠正加速研發疫苗，惟同時需面對公共及商業利益平衡的問題。外國媒體報道，全球商業諮詢服務公司IHS Markit的一位高級主管表示，隨着開發競賽加速，製藥業正變得謹慎，因為他們不想樹立任何可能削弱其未來知識產權的危險先例。

目前全球有21款候選疫苗正在臨床試驗，這意味着它們正在人體上進行測試，處於第三階段的有三款，英國的阿斯利康、中國的科興生物製品，以及美國的Moderna是開發候選疫苗最先進的公司。

IHS Markit生命科學研究主管Milena Izmirlieva表示，有人呼籲將未來的新冠肺炎疫苗視為一種公共物品，這意味着將它們提供給每個人而沒有任何利潤。

事實上，開發疫苗的費用昂貴且風險很大，尤其是如果藥物在臨床試驗中失敗的話，賦予專利權和價格控制權的知識產權和專利對於製廠而言至關重要，因為這能使公司能夠進行昂貴的研究，並有望獲得未來的利潤。

Izmirlieva指出，公共利益的概念可能會給製藥業敲響警鐘，儘管如此，但仍然有大量需求承諾購買疫苗，這將使他們儘管有風險也可以開始生產。

她認為，當前行業不傾向於在削弱知識產權方面樹立危險先例，在平衡兩方面上，人們傾向於選擇其他方式，以使一些低收入和中等收入國家能夠相對較快地獲得疫苗。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626