李氏大藥廠擬分拆眼科藥品開發商上市

COPFL及其附屬公司專門從事眼科藥品之開發、製造及營銷。COPFL已透過其全資附屬公司兆科(廣州)眼科藥物有限公司於廣州南沙建立尖端開發及生產設施。該設施支援21種以上專利產品以及高端仿製藥(從臨床前到註冊階段不等)之內部開發及日後商品化，行銷中國市場。其產品組合多樣化，包括小分子及生物製劑，亦包括新藥及仿製藥，涵蓋乾眼、青光眼、濕性老年性黃斑部病變、糖尿病性視網膜病變，以至角膜損傷及炎症疾病等各種眼科適應症。

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