優化滬深港通！港交所於7月10日推SPSA集中管理服務

SPSA集中管理服務為全新可選服務，將方便基金經理提升滬深港通北向賣單的交易前端監控效率，以及從基金經理層面計算平均價格。

香港交易所市場主管姚嘉仁指，作爲進一步服務滬深港通的新措施，SPSA集中管理服務旨在滿足市場需求，進一步提升滬深港通北向通交易前端監控效率，並為機構投資者和市場參與者提供更多便利。香港交易所將繼續致力於優化滬深港通及相關服務，不斷提升其全球競爭力及吸引力。

在滬深港通機制下，投資者在賣出A股前必須先經過交易前端監控，確保有充足的可出售股份結餘。香港交易所因此針對北向交易建立了嚴格的交易前端監控機制。

香港交易所於2015年向機構投資者推出特別獨立戶口(SPSA)服務，方便機構投資者滿足交易前端監控要求。機構投資者在出售A股時，毋須提前將持有的A股從託管機構交付給執行券商。

香港交易所現將SPSA服務升級爲SPSA集中管理服務，以便利基金經理從整體層面，對可出售股份進行交易前端監控，同時保持與原有單個基金層面的SPSA一致的交易後結算過程。

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