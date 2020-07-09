中美金融戰：美國再促退休基金不要投資中國公司

《紐約時報》報道，美國白宮官員近日警告，由聯邦政府管理的一項鐵路職工退休基金投資計劃不要投資中國公司，華府未來可能祭出更多制裁措施，以懲罰中國造成疫情蔓延及香港問題。

白宮國安顧問歐布萊恩和經濟首席顧問庫德洛周三(8日)致函給聯邦鐵路職工退休基金委員會(U.S. Railroad Retirement Board)，指其在中國的投資使美國退休人員面臨「不必要經濟風險」，該投資向引發重大國安和人道主義顧慮的中企(包括向中國軍方提供服務的公司)提供了資金。

兩位白宮官員表示，這是中國和世界其他國家關係不確定性愈來愈大的時代，存在可能導致未來制裁或抵制的一系列問題。根據報道指出，白宮貿易顧問納瓦羅表示，這封信是在保護美國退休金領取者免受草率投資風險的整體行動一環，同時保護國際人權，華爾街投資基金經理人的決定，不應強迫美國投資者支持中國監視國家、不可靠的公司和軍事工業集團。

另外，有消息人士透露，美國外來投資委員會正調查抖音母公司中國字節跳動對美國人氣社群媒體Musical.ly的收購，並可能命令字節跳動撤資。字節跳動在2017年收購了Musical.ly，並將其併入抖音。

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