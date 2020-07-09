新盤動向：KOKO HILLS已錄1200票　超購6.5倍

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘表示，茶果嶺KOKO HILLS於本周六(11日)開售165伙，當中160伙以登記形式推售，暫已錄得約1,200個登記，超額約6.5倍。

因應疫情宗數稍有增加，集團會繼續維持及加強防疫措施，展銷廳已進行光觸媒消毒，開售當日到場客人、代理及傳媒均獲贈消毒搓手液及口罩套套裝，進入展銷廳前，必須經過大門外的紅外線體溫偵測系統，確保沒有發燒及其他病徵才可進入。亦會限定每枱客人數目為3人，連同代理4人一組進入展銷廳，進入場內必須全程佩戴口罩。

該公司市務助理總經理陳惠慈稱，因應現時很多人開始追求健康生活，樓盤將加入不少全新系統，為住戶帶來安全健康的居住環境。包括於多個共用空間內裝設空氣淨化系統，以納米摧化式氧化技術，阻隔及消滅依附於塵埃上的多種過敏原、病毒、細菌等。亦引入不少免觸式系統，讓住戶毋須不必要接觸而增加感染細菌風險，例如是車牌辨識系統等。

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