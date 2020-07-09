致富智庫：別讓自己後悔！14招令你20多歲　可有40歲智慧

正所謂「青春無敵」，20多歲的年輕人有的是青春，其實令40多歲的人十分羨慕，因為人老了，往往偶然間會有一番感慨，有時會問自己為何年輕時不做這個、不做那個。事實上，在創富歷程上也需要取捨。外國傳媒就專門找來一班已年屆40多歲的人，詢問了他們的意見，歸納出以下20多歲或30出頭的年輕人必要做的事，以免日後後悔！

【1、學習首先接受自己及愛自己】

科學家曾做了深入研究，如果年輕人想在中年時不後悔，就要從「錯誤」中學習，而不是為自己的錯而苦惱。緊記凡事盡了最大力氣就行了，切勿浪費時間在「自暴自棄」當中。

【2、學習自信地「說不」】

年輕人往往不懂「說不」，於是浪費了心力在一些沒有興趣的事宜上。請緊記，無論是學業或出來工作，不要磨爛蓆，不要因別人說好而忽略了自己的興趣。緊記尋找自己喜歡的、做自己喜歡的，才會出人頭地。

【3、接受風險】

年輕人不要有「不做不錯」的心態，其實，你不用理會別人的眼光，想成功就要先學懂接受失敗，否則到了40多歲，你仍不會明白成功所帶來的甘甜。如果有機會創業，切勿猶豫，無論得失，都是別人沒有的獨到經歷。

【4、將弱點轉化為強項】

經濟學上有「比較優勢」的理論，緊記沒有人是「全能」，你必須趁年輕清楚了解自己的弱點，然後把弱點轉化為「比較優勢」，這樣才能更出色。

【5、學習禮貌地談判】

年輕人作為職場「新鮮人」，學懂禮貌地談判是重點，切勿衝動，這會影響到你之後的「仕途」。若遇到職場難題，最要做的是保持心平氣和，然後再想方法爭取。

【6、原諒自己】

人非聖賢，每個人在任何年紀都會犯錯，但有些人在犯錯後，就不斷懊惱自己為何當初不做得好一點。請緊記事情已發生了，後悔是無濟於事，切勿浪費自己青春的美好光陰。

【7、不要人比人】

請緊記每人都有自己獨特的長處，切勿比較他人有甚麼而自己沒有，更不用比較工資高低、結婚快遲。人生是「長途賽」，沒有人能預知未來。請緊記，時刻要做你喜歡的事，必然無悔！

【8、切勿一成不變】

年輕人緊記要有「大無畏」精神，不要害怕或抗拒改變，尤其是現今社會科技日新月異。大學途中發覺讀錯科？轉系吧！工作發現不適合自己？轉工吧！最緊要開心，這才能找到改變一生的機會！正所謂：「頭耷耷，眼濕濕，見到銀紙唔識執。」

【9、切勿債台高築】

話你知，有調查發現，很多40多歲的人最後悔的是「年輕時洗腳唔抹腳」，令自己負債過高，結果30多歲時不能隨意轉工，輾轉到了40多歲，又開始擔心被淘汰。請緊記負債過度是影響深遠的。

【10、切勿花時間在不喜歡的人】

年輕人或許容易受到感情煩惱，請緊記，人生是要開心，切勿花時間在不喜歡的人，那人難以領你的情，自己亦難以快樂。

【11、保重身體】

曾有研究顯示，人的發育到了25歲左右就到達頂峰，之後活力就會慢慢下降，切勿經常暴飲暴食，好好保養身體，否則未老先衰就醫藥費貴了。

【12、不要追求名牌】

年輕人要盡量保持實幹，不要貪慕虛榮，「虛榮」總是剎那間就過去，好好地趁年輕建立財富，將來受用不已。

【13、建立友誼】

朋友分很多種，最純真的友情往往是校園裏建立，不要輕易放棄，不要閉門造車。有時候，朋友較親人更能幫助你。

【14、不要作繭自縛】

20多歲的年輕人，不用被社會的目光約束，不要限定自己30多歲、40多歲時要怎樣怎樣，順其自然吧！努力活在當下，你自然會找到前路如何。

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