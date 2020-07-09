恒地重啟在家工作安排 暫定為期兩周
2020年07月09日 19:57
東網電視更多新聞短片
新冠肺炎本地確診個案回升，大型地產公司恒基地產(00012)重啟讓員工可在家工作的措施。該集團副主席林高演周四(9日)向全體員工發出通告，表示周五(10日)起將重新實施彈性選擇返回公司或在家工作的措施，由7月10至24日，暫定為期兩周。
通告又指，為維持公司正常運作，公司各辦事處照常開放，與接待客戶或服務同事的相關崗位工作如常，有關部門的經理，可自行決定是否採取輪班制度。
另外，通告又表示，如員工居住的同座大廈有鄰居確診，或有同住家屬從外地返港，需立即報告，以便部門經理酌情作出7天至最多14天的在家工作安排。同事如有發燒、咳嗽等類似感冒症狀，應盡速就醫和向上司及人力資源部報告。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！