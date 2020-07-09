恒地重啟在家工作安排　暫定為期兩周

通告又指，為維持公司正常運作，公司各辦事處照常開放，與接待客戶或服務同事的相關崗位工作如常，有關部門的經理，可自行決定是否採取輪班制度。

另外，通告又表示，如員工居住的同座大廈有鄰居確診，或有同住家屬從外地返港，需立即報告，以便部門經理酌情作出7天至最多14天的在家工作安排。同事如有發燒、咳嗽等類似感冒症狀，應盡速就醫和向上司及人力資源部報告。

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