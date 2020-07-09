樓價冧到「送」車位！曼克頓山劈逾800萬沽 海逸亦減兩球

後市去向未明，部分業主劈價求售，市場連錄低價成交個案。荔枝角曼克頓山海景四房單位，減價逾800萬港元，連車位售3,568萬元，較今年初同類型單位做價低近10%。紅磡海逸豪園高層戶亦降價200萬元沽，做價較去年中較低層單位成交再低約100萬元。

【曼克頓山】

美聯吳志輝表示，上述曼克頓山2座高層A室，實用面積1,588方呎，原先叫價約4,380萬元放售，市場放盤已逾一年，大減價約18.5%，以方呎價約22,469元沽。據了解，今年1月一個同類型單位不連車位售3,550萬元，扣除市值約400萬元車位，是次做價明顯回落，亦意味着「買樓送車位」。

他續認為，政府撤辣有助樓市轉流，尤其是取消額外印花稅及15%的新住宅印花稅，吸引投資者重新入市，配合市場放盤增多，交投會向上。

【海逸豪園】

海逸豪園亦錄同類個案。利嘉閣潘立信指，屋苑12A座高層B室，實用面積1,103方呎，套三房間隔，開價2,300萬元放售，終以2,100萬元售出，呎價19,039元。資料顯示，該座一個中層同室單位，去年7月以2,200萬元成交，是次新個案層數較高，但做價低約4.5%。

【擎天半島】

九龍站及尖沙咀一帶二手屋苑近日連錄成交。市場消息稱，尖沙咀擎天半島3座一個中高層單位，實用面積755方呎，降價100萬元後，成交價約2,000萬元，呎價約26,490元。

此外，業主減價推動樓價走勢向下，上半年準買家加快入市，二手交投量向上。利嘉閣表示，今年上半年全港共錄19,294宗二手私宅買賣登記，涉及金額1,605.58億元，較去年下半年分別升25%及23%。事實上，期內每宗二手私宅成交價為832.17萬元，連跌兩個半年之餘，創近4個半年度新低。

【銀湖‧天峰】

分區方面，以馬鞍山區升幅達82%最大，共錄得679宗登記。世紀21奇豐梁榮貴稱，同區銀湖‧天峰5座中層C室，實用面積551方呎，以900萬元放盤，終售800萬元，呎價14,519元，低市價約5%。

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