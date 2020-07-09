樓價UPDATES：馬鞍山新港城降價僅15萬即獲承接

個別二手業主減幅收窄，馬鞍山新港城三房戶，降價僅約15萬元即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●南區貝沙灣4期8座高層B室，實用面積約653方呎，兩房間隔，日前以1,660萬元沽出，實用呎價約25,421元，原業主於2012年4月以約1,100萬元購入，持貨約8年，帳面獲利約560萬元，屋苑現時有247個單位放售，最低入場價由1,200萬元起。

●北角怡寶洋樓高層A室，實用面積321方呎，兩房改開放式間隔，單位放盤1個月，原叫價580萬元，減價20萬元或3.4%，獲上車客以560萬元承接，實用呎價17,445元。

●北角雲峰大廈B座中層2室，實用面積1,650方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以約3,780萬元承接，實用呎價22,909元。

●北角百福花園百德閣低層C室，實用面積406方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以約560萬元承接，實用呎價13,793元，原業主早於1995年3月購入，當時作價219萬元，持貨25年至今轉售，帳面獲利341萬元，單位期內升值近1.6倍。

●西灣河港島·東18中層Q室，實用面積475方呎，兩房間隔，望開揚市景，獲租客以18,800元租入，實用呎租約39.6元，業主於2020年2月以768萬元購入，租金回報約2.9厘。

●筲箕灣東威大廈1座中層23室，實用面積約415方呎，以約600萬元成交，實用呎價約14,458元，買家為外區用家，斥資入市自用。

●小西灣藍灣半島1座中層C室，實用面積733方呎，兩房連套房間隔，望全海景，獲租客以29,200元租入，實用呎租約39.8元，業主於2007年4月以495萬元購入，租金回報約7.1厘。

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九龍區

●將軍澳居屋英明苑D座高層8室，實用面積約401方呎，為兩房設計，已補價自由市場叫價577萬元，及後獲買家睇樓後，經過一輪議價及考慮，再翻睇多次並即場議價，終以548萬元購入，減價約29萬元或約5%，實用呎價約13,666元。

●將軍澳海悅豪園2座高層G室，實用面427方呎，兩房兩廳間隔，議價後以682萬元易手，實用呎價15,972元，原業主於2012年5月以343萬元購入，持貨8年，轉手帳面獲利339萬元離場。

●奧運站凱帆軒1座中層F室，兩房間隔，實用面積約450平方呎，以約19,000元放租1個月，外區客洽詢，議價後減價1,500元，以17,500元租出，實用呎租約38.9元，新租客為單身客，睇樓三次後承租。

●奧運站維港灣5座低層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，今年6月初開始放盤，開價990萬元，經議價後減價10萬元或約1%，終以980萬元沽出，實用呎價約21,444元。

●西南九龍君滙港3座低層G室，實用面積474方呎，兩房間隔，望街景，以855萬元易手，實用呎價18,038元，原業主於2011年2月以450萬元購入，持貨逾9年至今轉售，帳面獲利405萬元離場。

●西南九龍匯璽7月至今暫錄逾10宗租務成交，平均實用呎租約51元，其中2B座高層H室，實用面積267方呎，開放式間隔，剛以15,000元租出，實用呎租56元。

●長沙灣昇悅居3座中層G室，三房間隔，實用面積約603方呎，以1,200萬元放盤1年後，獲外區客接洽，議價後減價82萬元，以約1,118萬元成交，實用呎價約18,541元。

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新界區

●馬鞍山新港城N座中層5室，實用面積503方呎，三房兩廳間隔，原先開價850萬元，減價15萬元，獲買家以835萬元承接，實用呎價16,600元。

●沙田第一城24座中層D室，實用面積326方呎，兩房一廳間隔，放盤時叫價560萬元，放盤3天，微減2萬速以558萬元沽出，實用呎價17,117元。

●大埔富善花園1座低層G室，實用面積432方呎，兩房兩廳間隔，開價548萬元，放盤僅12日，隨即獲議價後減20萬元或3.6%，用家斥528萬元承接，實用呎價12,222元。

●元朗映御1座中層A室，實用面積約306方呎，開放式設計，以470萬元放盤約一個星期，即獲首置客以435萬元承接作新婚之用，累減35萬元或約7.4%，實用呎價約14,216元。

●天水圍天富苑E座高層8室，實用面積650方呎，三房兩廳設計，日前獲區內首置客見物業屬康和式間隔，格局與私樓相若，而且鄰近家人，方便照應，決定於已補價自由市場以615萬元購入自用，實用呎價9,462元。

●屯門叠茵庭1座高層H室，實用面積376方呎，兩房間隔，上月底以12,500元放租，迅速獲租客洽租，議價後以11,500元租出，實用呎租30.6元。

●葵涌雍雅軒2座中層J室，實用面積484方呎，兩房間隔，開價698萬元，經買家議價後，減價13萬元，以685萬元沽出，實用呎價14,153元，新買家為新婚上車客，6月已開始物色放盤。

●青衣海欣花園2座低層B室，實用面積483方呎，兩房間隔，附連80萬元雅致新淨裝修，叫價750萬元，經買家還價後，最終以700萬元成交，實用呎價14,493元，減幅約6.7%，新買家為用家。

●青衣藍澄灣3座中層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，原業主早於三月時叫價630萬元放盤，直至近日微減2萬元，以628萬元沽出，實用呎價約12,948元，屋苑本月暫錄約3宗，平均實用呎價約13,282元。

●東涌東堤灣畔9座中層B室，實用面積813方呎，套三房間隔，享大單邊開揚景致，叫價988萬元，放盤不到一星期，零議價沽出，實用呎價12,153元。

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