新盤UPDATES：新一輪搶客潮移師新界區

大批新盤爭相部署出籠，其中屯門區再有大型項目極速籌備開盤，料最快下周公布首張價單及開放示範單位，勢掀起新一輪新界樓盤搶客潮。

●屯門帝御·金灣最快下周開價 最快月內開售

發展商加速部署開盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，公司負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目，第1期正式命名為帝御·金灣，最快下周開價及開放示範單位，有機會月內開售。

他指出，項目前臨遊艇會及泳灘，設計概念由遊艇會發展出來，共分3期發展，設有室內、外面積約2.6萬方呎雙會所。首期共有611伙，提供6種主流間隔，包括開放式至兩房，以及特色戶，實用面積由185至1,267方呎不等。

對於近日疫情反彈，他認為不會影響樓市表現。另他透露，同系馬鞍山迎海各期，近期已售出約37伙，套現約12億港元，反映市場有需求。

●SEA TO SKY加強售樓處防疫 周六繼續第3輪銷售

疫情再度轉趨嚴重，但暫未阻礙發展商推盤。長實地產投資董事郭子威稱，有信心將軍澳日出康城SEA TO SKY，可於本周六繼續進行第3輪銷售，但強調客戶、地產代理及同事健康最重要，周六會減少每組揀樓人數，由原本50減至30人，亦會將社交距離由1.5米擴大至2米。

他又透露，該盤售樓處首度引入10部電離子空氣消毒機，99.9%高效過濾PM2.5空氣致敏原及灰塵等，10分鐘淨化室內空間。而整個售樓處冷氣系統，亦會安裝等離子空氣淨化裝置，改善室內空氣質素。同時亦會安排每日一次霧化及消毒處理。

●KOKO HILLS已錄1200票 超購6.5倍

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，茶果嶺KOKO HILLS於本周六(11日)開售165伙，當中160伙以登記形式推售，暫已錄得約1,200個登記，超額約6.5倍。

因應疫情宗數稍有增加，集團會繼續維持及加強防疫措施，展銷廳已進行光觸媒消毒，

開售當日到場客人、代理及傳媒均獲贈消毒搓手液及口罩套套裝，進入展銷廳前，必須經過大門外的紅外線體溫偵測系統，確保沒有發燒及其他病徵才可進入。亦會限定每枱客人數目為3人，連同代理4人一組進入展銷廳，進入場內必須全程佩戴口罩。

該公司市務助理總經理陳惠慈稱，因應現時很多人開始追求健康生活，樓盤將加入不少全新系統，為住戶帶來安全健康的居住環境。包括於多個共用空間內裝設空氣淨化系統，以納米摧化式氧化技術，阻隔及消滅依附於塵埃上的多種過敏原、病毒、細菌等。亦引入不少免觸式系統，讓住戶毋須不必要接觸而增加感染細菌風險，例如是車牌辨識系統等。

●WEST PARK售罄套現逾4.8億元

興勝項目管理董事周嘉峯表示，長沙灣WEST PARK全數63伙已沽清，套現逾4.8億元，短期內部署推售車位，合共有18個私家車位，售價約145萬元起，亦設4個電單車位。

美聯布少明透露，該行近日促成樓盤最後1伙成交，單位為23樓A室，實用面積339方呎，連家具及裝修售價約785萬元，呎價23,156元。

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