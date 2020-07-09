【港元難崩潰】攬炒冇着數！大行估特朗普「辣」不了

外媒報道美國有官員建議，透過衝擊香港聯繫匯率反制中國，券商野村估計，一旦《香港自治法》實施，美國最多需花費17個月，以對金融機構實施制裁，惟警告若香港銀行無法取得美元，將嚴重影響全球金融體系，預計美國會三思而行，最終對港制裁「辣度」將不足以導致聯繫失效。

野村報告指，當《香港自治法》成為法律，將要求美國官員90日內，列出促使中國未能履行基本法義務的外國人，並需於遞交名單後兩個月內，確立與相關人士交易的外國金融機構。於報告納入相關機構起一年內，美國總統應施加不少於5項制裁。

於各項制裁中，野村認為，「最辣」是美國總統可「禁止任何受美國管轄的外匯交易」，若香港大部分銀行均難以交易美元，市場將質疑將聯匯制度可持續性，預計於非常負面的情況下才會實施。

大和資本市場首席經濟師賴志文則相信，隨《香港自治法》通過，美國很可能會作出制裁，一旦企業或銀行受制，則難以甚至無法取得美元。另理論上，美國更可透過環球銀行金融電信協會系統，限制或禁止港元及美元兌換，但此舉會為中港帶來金融災難，相信實施機會低企。

聯匯制度下，全數港元貨幣基礎均由充足美元支持，賴氏指出，若要確保制度有效運作，香港必須無限制地連通全球美元資金池，並強調市場「信心」是聯匯基石，一旦有所動搖，市民及投資者或急於將港元換成美元。

若港元沽壓大增，他相信，香港金管局會出手捍衡聯匯，最終促使港元利率上揚，以吸引資金流入，惟他質疑高息將對本地龐大貸款造成壓力，並反問一旦銀行獲取美元能力受限，事態會如何發展，意味若只依賴港息調節機制應對聯匯衝擊，將存在眾多不確定性。

摩根大通看法較為樂觀，認為美國針對香港金融市場的措施，最終或傷及自身，料潛在制裁只會造成短暫影響，若有進一步行動，針對對象亦可能是中國內地而非香港。該行預期，香港聯繫滙率制度不會改變，並指官方維持聯滙的能力及意志非常堅挺。

事實上，投資者似對美國潛在制裁視若無睹，港元需求異常熾熱。港匯周四再度觸發強方兌換保證，香港金融管理局入市承接美元沽盤，向銀行體系注資134.08億港元，規模為創今年新高，並為周內第7度出手。

野村認為，港匯續企於7.75，而且12個月港匯遠期僅逾200點子的勢頭難以持續，其模型估計港元匯價被高估達8.5%，料匯價將朝向7.8回落。摩通報告亦提及，需要留意香港居民資金持續流出的風險。

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