道指早段跌28點　Twitter再升近1%

美股周四早段個別發展，道指低開28點，報26,038點，但以科技股為主的納指則升84點，至10,576點。

科技股繼續是市場焦點，蘋果公司(Apple Inc.)早段報384.17美元，升0.73%，亞馬遜亦漲1.4%至3,121.7美元。

華府考慮封殺內地字節跳動旗下抖音國際版TikTok，可望消除一個強勁的競爭對手，令社交媒體近日獲追捧。其中，Snapchat開發商Snap股價周三飆6.45%，創逾3年新高，較3月低位升逾兩倍，周四早段報26.55美元，再升0.54%。

市場揣測Twitter正開發訂閱服務，可帶來廣告以外的新收入來源，消息刺激股價周三炒高最多12.09%，周四早段報35.76美元，升0.99%，Pinterest股價周亦升1.89%至27.59美元。

道指成分股、連鎖藥房Walgreens Boots Alliance公布第3季度虧損17.1億美元，經調整後每股賺83美仙，遜預期的1.19美元，公司宣布削減4,000個職位及暫停派息。Walgreens股價早段報39.5美元，挫6.6%。

倉庫式零售商Costco披露6月份銷售按年增加11.1%至161.8億美元，期內同店銷售升11.5%，勝預期的4.5%增幅，股價早段報320.8美元，升1.42%。

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