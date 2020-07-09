【國金專題】「股神」怎麼了？富豪榜瀉至第8位新低...

「股神」巴菲特叱咤投資界多年，但其投資旗艦巴郡去年的回報表現遠落後於美股標指，今年亦難以寄予厚望，原因是3月份新冠肺炎疫情引發冧市時，他未能把握機會「掃貨」，反而在跌市中沽貨。巴菲特光環褪色，今次危機令人更加憂慮巴郡的發展方向，部分市場人士更認為是時候從根本檢討巴郡的商業和投資策略。

不過，巴菲特繼續按慣例捐身家，本周再捐出1,590萬股巴郡B股，價值約29億美元，自2006年以來合共捐出的股份價值高逾370億美元。同時，科技大亨如微軟前行政總裁保曼身家因近日科技股上揚而水漲船高，據彭博億萬富豪指數，巴菲特以686億美元(約5,350.8億港元)身家，全球排名降至第8位，是指數2012年面世以來最低。

【接連買錯股 損投資聲譽】

CFRA Research分析員塞弗特坦言，巴菲特近年一些投資決定值得商榷，如巴郡去年為食品生產商卡夫亨氏的持股撇帳30億美元，又如巴菲特斥100億美元投資的西方石油已不再派發現金股息，所持有的認股證現時更看似一文不值，這兩項投資確實打擊了巴郡在發崛交易機會方面的聲譽。

不僅如此，巴菲特今年初增持美國最大幾家航空公司，最終於4月份新冠肺炎引發的市場動盪高峰期沽清，恐要蝕錢離場。除個別投資失利事件外，他在3月份冧市時，未有按照許多投資者、分析員和銀行家的期望般在市場上擇優而噬，令人質疑巴郡持有龐大現金的作用。直到本周，巴郡終斥40億美元收購Dominion Energy的天然氣輸送和儲存資產，連同承擔57億美元債務，交易總值近100億美元(約780億港元)。

有投資者指出，回顧2008年金融危機，巴郡亦不是於大市低位達成所有「大刁」，如2009年底才同意收購「鐵路王」Burlington Northern Santa Fe(BNSF)，兩年後才向美國銀行投資50億美元。當然，巴菲特於2008年時亦有達成一些具吸引力的投資，包括向高盛和通用電氣(GE)作出數十億美元的投資。

事實上，受今次疫情重創的企業如短租平台Airbnb和旅遊網站Expedia，均主力向私募基金尋求資金。這些科技化旅遊公司向來並非巴菲特興趣所在，這亦凸顯市場對巴郡能否趕上美股發展趨勢的憂慮。

觀乎巴菲特於2016年投資蘋果公司(Apple Inc.)，如今已成為最大持倉，去年亦買入亞馬遜小量股權，反映巴菲特有能力在科技界尋寶。不過，科技股估值高昂，將限制更大力度的投資。

【作風趨謹慎 評價或不一】

儘管如此，不少股東仍然對巴菲特十分信任，他們對其他投資失利的基金經理可沒有此等耐性。部分原因是2000年科網泡沫爆破時，巴郡股價逆市上漲。到今天，若全球股市重新尋底，或者爆發第二輪疫情等，巴菲特謹慎的作風將得到截然不同的評價。

Fisher Investments行政總裁費希爾指出，巴菲特在冧市中未見重大行動未必代表他失去投資觸覺，只是到了一定年紀便會變得在危機中相對保守，所有偉大投資者都會這樣。

【股東力撐 相信回報將至】

作為巴郡股東的Gardner Russo & Gardner，其董事總經理拉索力撐稱，巴郡會在一定時間內為股東帶來回報，但並非準時帶來回報，同樣地，該公司也會建議客戶毋須急於將手頭資金進行投資，否則可能作出錯誤決定。

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