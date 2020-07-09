疫情導致虧損！日本飲食連鎖品牌「大戶屋」獲提購

外國傳媒報道，日本飲食連鎖品牌「大戶屋」傳出其股東Colowide，有機會在周五(7月10日)向大戶屋提出收購邀約，以每股3,081日圓的溢價、斥資71億日圓(約5億港元)收購，使Colowide持有的大戶屋股份佔比，從19%擴至51%，讓大戶屋成為Colowide的子公司。

在Colowide提出收購邀約後，並不打算讓大戶屋撤出上市地位。

報道指出，疫情爆發後，大戶屋銷售額下降，且在截至今年3月底止結束的財政季度首次出現上市後虧損，Colowide因而呼籲大戶屋應合併供應鏈，以及使用中央廚房供餐節省成本，但遭大戶屋高層以違背企業理念為由拒絕。

事實上，大戶屋的領導層也可能反對Colowide的收購邀約，或惹來Colowide發起「敵意收購」，惟大戶屋的散戶持股達60%，並且是忠實「食客」，故多數散戶可能較支持大戶屋現有的領導層。

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