債務危機！美6月赤字飆至8630億美元　近去年全年

外國傳媒報道，美國國會預算辦公室周三(8日)公布最新預算赤字，為了對抗疫情，導致政府支出大增3倍，並造成稅收下滑，6月預算赤字飆至8,630億美元，逼近2019年全年的預算赤字。

政府支出在6月大增至1.1萬億美元，有將近一半的支出是透過小企業薪金保護計劃(PPP)，提供小企紓困貸款。為提振就業，美國國會於3月通過了小企紓困法案，以協助企業發放員工薪金，避免失業人口攀升。

由於仍有數百萬名勞工仍處於失業狀態，促使政府於6月的失業保險金支出大幅增加，達1,160億美元，遠高於去年同期的20億美元。

另外，由於員工薪金降低及經濟活動減少，導致稅收下滑，政府亦將繳稅期限延長至7月15日，因此，在政府支出攀升的同時，收入卻大跌28%至2,420億美元。

總結本財政年度首9個月，美國政府預算赤字總額達2.7萬億美元，為去年同期3倍。

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