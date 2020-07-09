銀行界寒冬！富國銀行擬年底裁減數以千計員工

財經媒體彭博報道，美國銀行業中最大的僱主富國銀行，準備從今年晚些時候開始裁員數千人，從而為在疫情期間一直不進行大規模裁員的銀行業樹立一個慘淡的先例。

消息人士說，要求大幅降低成本的壓力正在銀行內部浮現，促使高管們擬定最終可能裁撤成千上萬個職位的計劃。一些分析師預測，該行可能會在下周發布其十多年來的首個季度虧損，同時還將公布在聯儲局壓力測試後將降低多少股息。

儘管富國銀行的壓力要比競爭對手大得多，但在面臨貸款損失不斷增加的整個行業中，任何裁員舉措都將產生回響。

這家總部位於三藩市的銀行發言人拒絕置評。富國銀行股價周四(9日)早段下跌1.7%，至24.14美元，年內已累跌了55%。

其中一位消息人士說，高管們尚未制定裁員的具體計劃。該行目前約有26.3萬名員工。

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