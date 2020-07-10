東方日報B1：炒港版納指及WVR染藍　新經濟股續飆

造就市場上同股不同權股(WVR)小米、美團和阿里飆升的主因，是對其進身藍籌股的憧憬升溫。恒生指數公司董事兼研究及分析主管黃偉雄周四坦言，三企均是8月14日公布恒生指數季檢的選股範圍，因為它們市值都夠大，合乎快速納入機制；一隻股份「染藍」須符市值、成交量和代表性等一籃子要求。三股周四總成交額超過292億元，佔主板成交約14%。

他又預告，恒指公司短期內將推出追蹤科技創意企業的新指數，它參考納斯達克等科技股主要國際指數；強調推出時間「不會太耐」，因為市場「等得幾心急」。

其實科技股呈強並非香港獨有，以跨國科技巨企為主的美國納指近日屢次破頂，連台灣股市周四也再創三十年新高，主因全球晶片代工龍頭台積電的股價相隔半年再度破頂。

5G愈趨普及下，電子產品內影像、運算及電源管理等晶片含量提高，「宅經濟」則成催化劑。6月台灣對美國、中港出口額均創歷年該月新高，分別靠資訊及通訊設備、電子組件推動。南韓上月電腦出口額則按年飆逾九成，令整體出口額跌幅縮至約11%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，近日科技股狂飆主要是其盈利增長前景最強勁且最具能見度，而且中國疫情和經濟比其他新興國家穩定，單是投資新興市場的資金也會轉倉至中資科技股。

他續稱，只要「北水」繼續掃貨，騰訊和美團均不難再創新高，惟他個人較推薦阿里，因為它還未被納入港股通，要是「染藍」，勢成「北水」吸納對象，增添一重動力。至於小米，他對其印度業務前景持保留態度。

此外，聯交所資料顯示，騰訊獨立非執行董事Ian Charles Stone周一及周三各減持1萬股騰訊，每股平均價分別為521及536元，套現共1,057萬元，乃繼總裁劉熾平後，該公司本月再有董事減持股份。騰訊港股美國預託證券(ADR)周四早段報554.85元，較香港收市價跌8.15元。

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