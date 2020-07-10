【專家點評】許照中：美制裁香港勢得不償失

港股近日回升，歸因於社會穩定帶動經濟發展。若社會存在不穩定因素，百業深受影響，本港又談何維持區內主要國際金融中心的地位，把國際投資資金留在本港？

事實上，本港自去年起經歷了自回歸以來從未出現過的社會動盪，零售、餐飲、旅遊等行業，無不受到嚴重衝擊，再遇上自年初以來仍未能夠完全受控的新冠肺炎疫情，令以往幾近全民就業的景象一掃而空。近月失業率已升至近6%，導致政府動用以百億元計的財政儲備資金，推出「保就業」企業補助計劃，鼓勵企業避免裁員，讓失業率不致繼續上升。

內地為香港訂定並在港實施《港區國安法》，美國就此宣布撤銷香港的特殊地位，暫停對香港的出口許可證豁免，並停止向香港出口軍事設備。這些制裁其實對香港經濟無關痛癢，因港美貿易美方素來有順差，2019年便賺去260億美元，而港貨輸美微不足道，佔出口總值不到10%，執行起來是美方自招損失。至於軍用設備，本港實在不需大量上述裝備，故美方的所謂制裁，恫嚇多於實際。

美方制裁最具恫嚇力且令人關注的是，港元與美元掛鈎的聯繫匯率，以及本港作為主要國際金融中心的地位，是否可以維持？若細心看清這兩方面的背景，大可釋除疑慮。港元與美元掛鈎是本港單方面決定，只要本港有充足美元儲備，與美方完全無關。倘美方祭出不准港元與美元掛鈎的招數，受損的仍是美方，因為會削弱美元在全球的認受性，及各國持有美元的信心，美方最終得不償失。

談到美方對本港作出制裁會讓本港難以維持國際金融中心地位，倒是毫不擔心。莫說中國作為全球第二大經濟體，商機無限，在內地市場與人民幣資本帳仍未完全開放之前，美資企業能捨得不利用擁有資金自由流動優勢的香港市場，以投資內地或進行與內地營商活動嗎？

其次，本港金融市場自上世紀九十年代初推進國際化，全面開放外資參與，並引入內地國企及民企在港上市，吸引全球資金匯聚本港市場，藉此投資內地企業，奠定本港成為全球主要國際金融中心的地位。其中得益最大是以美資為主的國際大型金融投行，多年來它們在內企來港上市，撈了數以百億元的費用與紅利。在股市交投亦佔盡優勢，佔大市成交額55%以上的14名A組券商，僅中行能躋身其中，其餘是歐美大型投行。

目前大市每日交投逾千億元以上，估計有70%以上來自機構投資者，外資投行在港股市場的壟斷利益之深，美方政客及其美、亞、歐國家追隨者，又有誰膽敢負上責任，妄自砸爛這個為他們生金蛋的市場？

(本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構)

六福金融主席兼行政總裁 許照中

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