美股收市：道指跌361點　納指創新高

新冠肺炎疫情持續，投資者關注美國會否再次全面實施隔離措施，美國股市周四(9日)個別發展。道指收報25,706點，跌361點或1.39%；標指收報3,152點，跌17點或0.56%；納指收報10,547點，升55點或0.53%，創收市新高。

投資者繼續關注新冠肺炎疫情及其對經濟的影響，美國確診病例數已超過300萬宗，佔全球總數的4分之1。

大型科技股普遍做好，蘋果公司收報382.73美元，升0.36%；亞馬遜和Netflix齊創收市新高，全日分別升3.29%和0.96%。

AssetMark首席經濟學家Jason Thomas表示，相比4月份，目前市場的樂觀因素較少。他續稱，在4月投資者對獲得疫苗需要花費多長時間進行了評估，而且預期將分階段重啟經濟及緩慢復甦。

Thomas指，市場仍預期明年初有望推出疫苗，但如果現在重啟經濟，難免將引發新一輪疫情。

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