Sony投資Epic部分股權　涉資2.5億美元

外媒報道，日本消費電子企業索尼(Sony)已通過一項戰略投資協議，向電子遊戲Fortnite製造商Epic Games投資2.5億美元，以收購Epic的少數股權。

除了Fortnite之外，Epic Games還製作了Gears of War等熱門遊戲。此外，Epic憑着住遊戲引擎軟件Unreal，成為遊戲行業主要參與者之一。該公司還經營一個線上遊戲商店，與同業Steam競爭。

另一邊廂，索尼則準備在今年稍後時間推出PlayStation 5主機。

索尼行政總裁Kenichiro Yoshida表示，通過今次投資，公司將探索與Epic進一步合作的機會，不僅在遊戲中，而且在迅速發展的數碼娛樂領域，相信可以為消費者和整個行業帶來價值。

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