港區國安法：傳香港銀行正篩查或面臨美國制裁風險客戶

美國國會參眾兩院日前先後通過《香港自治法案》，並已呈交白宮等待總統特朗普簽署正式生效，傳特朗普正考慮兩至三項針對中國的行動，有望最早下周簽署有關法案。英國《金融時報》引述消息報道，香港至少有兩家國際銀行正在進行緊急客戶審計，以篩查出可能因《港區國安法》而面臨美國制裁的中國和香港官員及企業，以及可能必須中止與他們的業務關係。

有銀行人士透露，切斷有關客戶關係可能會損害中資銀行和中國國有企業的收入，但這無補於事，因為如果他們受到制裁，銀行就不會碰他們。

分析指出，美國的制裁範圍可能由凍結個人和公司的資產，到將其從美國金融體系中剔除，還可能阻止銀行進行美國管轄範圍內的外匯交易，這意味華盛頓可以設法遏制其獲得美元的機會，從而迫使金融機構在與美國或中國開展業務之間作出選擇。

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