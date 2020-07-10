【市前重點睇】油金稍回　港匯強勢未止

●美匯指數升上96.7；離岸人民幣(CNH)企6.9977；港匯觸發7.75；美元兌日圓處107.22；歐元跌至1.1289；英鎊見1.2609。金價跌至1,804美元。布油挫至42.35美元，紐油失守40美元關。道指期貨升逾百點。

●港匯持續強勢，於紐約市尾段再觸發強方兌換保證，香港金融管理局沽出19.91億港元，全日累計沽出153.99億港元，銀行體系結餘在7月13日增加至1,802.89億港元。

●評級機構標普分析師Osman Sattar及其團隊表示，今年全球信貸損失可能會增加1倍以上，達到1.3萬億美元，明年或達到8,000億美元，因新冠肺炎疫情加劇拖累經濟。

●【飯碗不保】美上周新申領失業救減人數降至131萬，好過預期。

●美國10年期國債孳息率跌5.09點子，報0.6135厘。

●港股ADR指數收報25,909點，跌300點或1.16%。

●即月恒生指數夜期收報26,025點，跌221點，低水185點，成交25,548張。

●紐約8月期油收報每桶39.62美元，跌1.28美元或3.13%；布蘭特9月期油收報每桶42.35美元，跌0.94美元或2.71%。

●紐約8月期金收報每安士1,803.8美元，跌16.8美元或0.9%。

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