【股民熱話】想發達　要鬥快跟「現金」說「不」？

近期全球股市牛氣沖天，美國科技股繼續衝頂，中、港兩地股市亦十分之熱鬧，愈來愈多散戶重新投入魚缸搵食，懶理第二波、第三波疫情！之所以恍如出現「上帝要你滅亡，必先讓你瘋狂」的景象，所謂的「萬惡」，皆源自「無限量寬」四個大字！

在新冠肺炎疫情來襲之下，美國的經濟備受打擊，致使聯儲局祭出「無限量寬」，利率降至近乎零，其他央行亦跟緊步伐。在如此超低息的環境之下，手持現金回報近乎零，再加上疫情愈是難控制，意味各地政府只有繼續奉行積極的財政政策和寬鬆的貨幣政策，資金嚴重氾濫，所謂「覆水難收」。如是者，再坐着手持現金，只怕得一個後果，就係睇住自家副身家貶值！

事實上，在疫情之下，各地政府財政嚴峻，最終必然要打富者主意，而揸現金亦變相要承擔損失，在負利率趨勢下手持現金冇利率回報更要變相付出存款成本，正是最好的說明。在貨幣趨貶下，也必須要防犯通脹風險，除了持有實物資產如房產或商品如黃金外，投入股市爭取較高回報，將成主流，這也說明，為何愈來愈多投資者選擇狠心向現金說「不」！

正正由於各大央行「放水」已如走上不歸路，大量遊資追求回報，投身資本市場追求高回報。中國作為最先走出疫情的經濟體，配合其金融市場開放改革政策，就成為新興股市的突破口，資金湧入，而中資股佔大比重的港股，身價更是水漲船高，愈升愈有，尤其是幾隻大晒士新經濟股，受惠美國科技股升浪送上東風，股價繼續放紙鳶，散戶「勇者」得勝！

如是者，眼見兩地股市的成交維持暢旺，加上來自內地的炒作題材不絕，便吸引四方八面的資金持續流入股市搵食。股民要問，到底ATMX仲追唔追得？筆者的睇法係，今輪新經濟股炒風，可能會延續到同股不同權股正式染藍，又或恒指公司正式推岀科技相關新指數之前，有貨可以繼續坐順風車，若想保守點，也可考慮先減持部分套取成本，餘下持股變成「免本」，冇咩心理壓力繼續坐着放紙鳶。

隨着ATMX登高，相關的軟件研發、手遊、電貿等股份相信會陸續接力大炒。至於其他可能接力的題材，還有AH股差價概念，皆因A股持續做好，兩地AH股的價差擴闊，又會帶來炒作空間。此外，內地金融股可以繼續跑贏大市，龍頭金融企業仍可逢回吐吸納。

追落後概念，總之凡係中資股，行業首三大巨企的皆可留意，反正如今「中國概念」當道，具流通性的大晒士股，遲早會成資金追捧對象。內需、汽車近日已相繼起動，相信內房、汽車4S、傳統能源與新能源等板塊，都唔會白白呆坐。

東網財經專欄作者 帥哥

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