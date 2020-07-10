思捷復牌曾飆1倍　羅琪茵要求召開股東會

公司公布，於周三(8日)接獲第二大股東North Point Talent的書面呈請要求公司召開股東特別大會，以考慮並通過以下有關選任及罷免(如適當)下列每位人士為公司董事會的董事並於股東特別大會當日即時生效之普通決議案，包括：

1、委任Marc Andreas TSCHIRNER為執行董事，並且即時生效；

2、委任邱素怡女士為執行董事，並且即時生效；

3、委任黃鴻威為執行董事，並且即時生效；

4、罷免Anders Christian KRISTIANSEN為董事(倘若彼於股東特別大會當日仍然為董事)，並且即時生效；

5、罷免Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES為董事(倘若彼於股東特別大會當日仍然為董事)，並且即時生效；

6、罷免於2020年7月7日或以後直至股東特別大會舉行時間前之任何一位(多位)被委任為董事(倘若彼等任何一位於股東特別大會當日仍然為董事)，並且即時生效。

思捷指出，該遞呈要求人士已就該等建議決議案關於建議罷免表達理由。董事會正在審查該遞呈要求人士提出的指控，並將會在需要時尋求法律諮詢意見。

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