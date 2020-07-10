【專家點評】古勝：中國聯塑有勢可追

港股尋日企穩250天線樓上收市，恒指微升80點收報26,210點，成交金額重上2,000億元，後市繼續睇好。但好明顯，港股仍在整固當中，暫時上落波幅於25,800至26,300點之間。老古觀察所得，唔少沉寂已久的板塊都開始輪動炒作、放出利好消息，相信距離禾雀亂飛的日子不遠矣，缸邊友宜買家離手，短線唔跌穿10天線25,300點水平，不宜轉睇淡。

不過話說回頭，目前市況仍然充滿變數，投資者入市仍要保持審慎。尤其是香港新冠肺炎疫情大幅回升，傳媒朋友稱之為第三波疫情，但老古覺得疫情從來冇離開過香港，在有效疫苗出現之前，新冠肺炎將會繼續成為全人類的夢魘。簡單來講，港股短線或者由熱錢、消息主導，但中長期就要睇疫情發展及環球地緣政治轉變。各位看官宜對號入座，搞清楚自己是追求短線、抑或中長線，因應目標作出策略部署。

再睇走勢，該股昨升1.5%收報12.12元，股價早前已突破大型收窄三角形向上，技術指標轉好，後市有望升穿前頂13元，較大阻力在15元，建議12元邊追入，向下支持為11元。

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626