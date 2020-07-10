【專家視野】麥嘉嘉：AH股溢價槪念 短期值博
2020年07月10日 08:30
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中國公布6月數據，其中，居民消費價格指數(CPI)按年升2.5%，按月略擴0.1個百分點；工業生產者出廠價格(PPI)按年則跌3%，按月收窄0.7個百分點。上半年CPI漲幅達3.8%，食品更飆16.2%；而PPI中，位處產業鏈上游的石油開採、化纖製造、黑色及有色金屬加工等行業，出廠價格陷通縮。
流動性驅動的股市上行空間的可能性不小，AH股溢價通常被用來衡量A股與港股之間相對估值的高低，對於資金配置港股具有重要的參考價值。中國經濟強勁復甦、疫情再爆發風險受控、有利的宏觀政策等多項因素，支持近期A股升勢。
在2015年之前，恒生滬深港通AH股溢價指數圍繞着約100波動，A股相對H股溢價，與A股相對H股折讓的情況交替出現。但在2014年底兩地互聯互通機制開通之後，恒生滬深港通AH股溢價指數出現了顯著上升，3年的平均水準是125，A股長期相對H股溢價，當前AH股溢價指數已經超過135。
A股普遍較H股呈35%溢價，隨着A股反彈，AH股溢價指數於六月初的125水準開始上升，近日升勢急速，反映A股股價正拋離H股，料令H股追落後的概念升溫。
近期北水持續流入港股，7月以來僅一周，已有逾300億元北水經港股通流入港股，分別較五月、六月整月的流入規模還要高，北水加速流入部分捕捉H股追落後機會。現時重磅AH股中，內銀及內險股的A股均對H股呈高溢價，其中，中國銀行(03988)的AH溢價近三成。
策略上，上證指數周線圖14周RSI升至74.5，相較2019年4月上旬，當時衝至75樓上即掉頭急回，相對而言，恒指確認擺脫長達四個半月弱勢後，技術上仍未明顯超買，周線圖的14周RSI只約為55.9，中期仍有力上升，初步支持位約25,500點。H股追落後的概念升溫，AH股中，洛陽玻璃股份(01108)、山東墨龍(00568)的H對A股折讓逾80%。AH股溢價投資主題可短線操作，但並非長期投資主題。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉
(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)
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