【專家視野】麥嘉嘉：AH股溢價槪念　短期值博

中國公布6月數據，其中，居民消費價格指數(CPI)按年升2.5%，按月略擴0.1個百分點；工業生產者出廠價格(PPI)按年則跌3%，按月收窄0.7個百分點。上半年CPI漲幅達3.8%，食品更飆16.2%；而PPI中，位處產業鏈上游的石油開採、化纖製造、黑色及有色金屬加工等行業，出廠價格陷通縮。

流動性驅動的股市上行空間的可能性不小，AH股溢價通常被用來衡量A股與港股之間相對估值的高低，對於資金配置港股具有重要的參考價值。中國經濟強勁復甦、疫情再爆發風險受控、有利的宏觀政策等多項因素，支持近期A股升勢。

在2015年之前，恒生滬深港通AH股溢價指數圍繞着約100波動，A股相對H股溢價，與A股相對H股折讓的情況交替出現。但在2014年底兩地互聯互通機制開通之後，恒生滬深港通AH股溢價指數出現了顯著上升，3年的平均水準是125，A股長期相對H股溢價，當前AH股溢價指數已經超過135。

A股普遍較H股呈35%溢價，隨着A股反彈，AH股溢價指數於六月初的125水準開始上升，近日升勢急速，反映A股股價正拋離H股，料令H股追落後的概念升溫。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉

(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

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