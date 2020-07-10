【股市剖析】郭家耀：雲業務潛力大　阿里追落後

阿里雲日前發表統計指出，在上個財政年度，阿里雲的服務對象已多達38%的全球《財富》500強企業，並在此基礎上，將計劃加快推進全球化策略，目標是在三年內成為全球領先的數據智慧骨幹，並於4月首次公布2,000億元人民幣的投資計劃。

統計指，目前阿里雲在全球共有21個地區營運63個可用區，滿足200多個國家地區的不同企業需求。作為最近公布投資計劃的第一步，阿里雲將於明年在印尼開設第3個數據中心與首個數據淨化中心。阿里雲智能總裁張建鋒日前表示，對全球數碼經濟前景充滿信心，尤其當看到疫情期間醫療保健、商業、教育、休閒和其他日常生活的數碼化發展趨勢。

作為亞太最大的雲端服務供應商，將在未來三年繼續加大投資於基礎設施和解決方案。目標是令阿里雲在三年內成為數碼經濟中的首選合作夥伴，不僅鞏固在亞太地區的領導地位，更要成為全球領先的數據智慧骨幹。阿里雲四月公布2,000億元人民幣的投資計劃，將用於擴展及優化基礎設施和產品組；並承諾在全球增聘5,000名技術人才，從事網絡、數據庫、伺服器、晶片和人工智能等領域。阿里雲繼續加大東南亞的投資，今年將再擴建印尼數據中心，並在菲律賓成立生態聯盟，加速進軍菲律賓市場。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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