人民幣速遞：中間價漲至6.99　兌每百港元報90.36

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9943，較上日上調142點子，連升4日。

離岸人民幣(CNH)兌每美元跌穿7算關，最新報7.0029；每百港元兌90.36元人民幣。

美匯指數升至96.83。

隨着美匯指數上升，加上美國財政部轄下海外資產控制辦公室(OFAC)周四(9日)宣布制裁4名中國新疆官員，人民幣受壓。

另外，花旗發表報告指出，中國債券市場6月份吸引120億美元的資金流入，香港與內地股票通的北向資金流入6月份也從5月份的40億美元大增至70億美元。由於中國股市大漲，7月以來北向資金流入已經飆升至80億美元。強勁的資金流入支持人民幣，投資者也可能減少外匯對沖。

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