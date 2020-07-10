【港股開市】恒指失守兩萬六關　ATM回吐　兩新股搶眼

本地受第三波疫情所困，港股受壓並跌穿26,000點關，恒生指數低開278點或1%，報25,931點；國企指數低開124點或1.1%，報10,657點。

重磅股下跌，滙豐控股及中國移動齊跌1.4%，香港交易所跌1.1%報366.2元；友邦保險跌0.7%。

新經濟股「ATMX」回吐，阿里巴巴跌1.7%見257元；騰訊跌2.4%報549元；美團點評跌1.9%，小米暫無升跌。

今日有7隻新股同日登場，其中焦點落在眼科醫藥平台歐康維視及電子煙生產商思摩爾國際，歐康維視開市報43元，較招股價14.66元高出1.9倍，每手500股帳面獲利14,170元。思摩爾國際開市報28元，高招股價12.4元約125%，每手1,000股帳賺15,600元。

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