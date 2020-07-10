港股格局：黃志陽薦買券商股　炒新股要守紀律

恒指周五(10日)早間一度跌穿26,000點，但個別股份仍被熱炒。安山資本資產管理部董事黃志陽表示，現時港股牛氣仍重，即市美股道指和A股下跌，對港股影響亦不大，相信新經濟股依然會主導大市表現，港股暫時調整壓力不大。

他指現時港股趨勢向上，若恒指可確認企穩250天線(現時約為26,064點)之上，有機會開展新一輪升浪，及後有望挑戰28,000點水平。

他指新經濟股長線仍值得看好，但若投資者擔心波動性太高，可趁這兩日調整買入中資券商股，因預期可受惠近期A股成交持續高企。而受惠A股表現強勁的內險和內銀，同樣可以考慮。

至於部分新股近日成為市場焦點，他認為有概念的新股仍可在上市後吼位短炒，但記緊嚴守止賺止蝕紀律，例如較買入價跌7%止蝕，較買入價升20%止賺，這樣才值博。

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