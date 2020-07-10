民航局：上半年內地旅客及運輸周轉量按年雙降

內地民航局指出，6月份旅客運輸量3,073.9萬人次，按年下降42.4%。今年上半年旅客人數按年下降45.8%；上半年運輸總周轉量319.1億噸公里，為去年同期的50.8%。

6月，內地與45個國家的105個境外航點保持定期貨運航班飛行，按照航班計劃，中外航空公司平均每周執行定期貨運航班2,390班，比疫情前的每周1,014班增加135.7%，比2月中旬的每周788班增加203.3%。

此外，自2月以來，行業運輸生產逐步恢復，6月運輸總周轉量按年增速較2月提高31.1個百分點。分航線看，6月國內、國際航線分別完成44.2、16.3億噸公里，分別恢復至去年同期的65.9%和42.1%。

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